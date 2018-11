Scomparso da casa 16enne riminese: l'appello sul web della famiglia per rintracciarlo

Cronaca

| 22:54 - 29 Novembre 2018

Sono ore di apprensione queste per una famiglia riminese, che non ha più notizie del figlio 16enne, scomparso da giovedì pomeriggio, senza dare più sue notizie. Sul web i familiari hanno lanciato un appello dopo che il giovane si è allontanato da casa per andare a giocare a calcio. Si chiama Lorenzo Pauri, abita vicino alla tabaccheria l'isola del tesoro in via Lagomaggio. Era convocato alle 14:30 alla partita di calcio e non si è visto. La sua famiglia chiede di diffondere il più possibile. Il Cellulare e' spento.