Volley femminile, la Under 18 Ke Car Riviera Volley ko nel derby di Bellaria col BVolley (3-0)

Bellaria Igea Marina

| 18:01 - 29 Novembre 2018

Netta sconfitta per 3-0 per la Ke Car Riviera Volley nel campionato Under 18 territoriale. E' la prima sconfitta per la squadra di Edo Nanni (tre vittorie) caduta a Bellaria per mano del BVolley. Questi i parziali: 25-14, 25-21, 27-25. La squadra targata Gentili con questa vittoria mette una serie ipoteca sul passaggio alla Pool A della seconda fase, obiettivo minimo a inizio stagione.

Il primo set è dominio totale BVolley. Le bellariesi partono subito forte con i turni di servizio che scavano solchi importanti tra le due squadre: il Riviera, forse stanco dall’impegno della sera precedente (la stessa squadra partecipa al campionato Uncder 16 regionale), non riesce ad arginare la forza offensiva di Giavolucci e compagne che gestiscono senza patemi d’animo sino al termine della frazione, mostrando anche una discreta reattività in fase difensiva.

Stesso copione a larghi tratti nel secondo set , ancora una volta, la battuta si dimostra un’arma in più. Il Riviera riesce ad accorciare un minimo le distanze: non abbastanza però per strappare il set che si chiude con il 25-21 per la squadra di casa.

Decisamente più combattuto il terzo set che va avanti con le due squadre a braccetto, senza che nessuna delle due riesca a dare lo strappo decisivo; da entrambe le parti calano le percentuali positive in battuta e aumentano le imprecisioni in attacco frutto anche della stanchezza. Gentili sceglie di giocarsi la carta Pucci per il finale di set che si porta ai vantaggi: la palleggiatrice riminese entra bene in gara e dà la spinta necessaria per concludere positivamente il set con un punto di Agostini dopo una prolungata azione: 27-25.

PROSSIMI APPUNTAMENTI Prossimo impegno mercoledì 5 dicembre alle 18,30 alla Casa del Volley. L'impianto sarà inaugurato dal club riminese domenica alle ore 17,30 nel match contro il Romagna In Volley da parte della Under 16 SGR-Grossi. La squadra di serie B2 dell'Emanuel sabato sera (2',30) sarà di scena a Cremona contro una delle big del girone, ora un po' attardata in classifica.