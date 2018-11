Sindaco e abitanti diventano cartoni: un paese in fervore per le caricature del medico artista

Attualità

Novafeltria

| 18:49 - 29 Novembre 2018

Ogni comunità vive ed è caratterizzata da personaggi singolari, dalle loro storie e dalle loro abitudini. A Novafeltria il medico di famiglia Claudio Luchetti, musicista e disegnatore per passione, ha realizzato una serie di caricature che raffigurano i suoi concittadini più noti. Si parte dalle istituzioni, il sindaco Stefano Zanchini e l'assessore Fabio Pandolfi, si prosegue con gli artisti locali, il cantautore Antonio Toni, Silvano "Silva" Catalano, frontman dei "Silver Buicks" cover band di Elvis Presley, e Pierluigi Geri, alias Gigi Biondi, scrittore e poeta. Si conclude con le tante persone che si incontrano quotidianamente nei luoghi del centro storico, nella piazza Vittorio Emanuele, ai giardinetti; immancabili i commercianti e i negozianti, dall'edicolante alla farmacista. Giovani e meno giovani, tutti ritratti dalla matita del dottor Luchetti. I disegni, pubblicati dall'autore sulla propria pagina Facebook "Luc Art", hanno avuto un successo strepitoso. In paese, in questi giorni, non si parla d'altro. La pro loco ha deciso di allestire un'esposizione, nel periodo natalizio, per permettere anche ai “non connessi” ai social di ammirare gli splendidi disegni.





PAROLA ALL'AUTORE. Un successo sicuramente inaspettato per l'autore, stimato professionista che fin da giovane ha coltivato significative inclinazioni artistiche: musica, disegno. "Sì, mi è sempre piaciuto fare disegni umoristici, caricature di persone famose, dai calciatori fino ai politici, poi ogni tanto al bar capitava di fare un disegno su un foglio di carta, la caricatura di una persona amica, seduta all'altro tavolo", racconta l'autore. Un giorno, l'ispirazione: disegnare caricature a colori di amici e concittadini. "Non so bene come sia venuta quest'idea, ho semplicemente provato a buttare qualche schizzo, venivano bene e ho deciso di proseguire, pubblicandole poi sulla mia pagina Facebook", spiega "Luc", diminuitivo che gli fu affibbiato da un professore di ginnastica. Immagini pubblicate per scelta senza alcun nome ("All'insegna dell'assoluta discrezione"), ma così ben realizzate che non è stato difficile riconoscere le persone ritratte in versione "cartoon". "Mi ha fatto veramente piacere, oltre ai complimenti ricevuti e al fatto che nessuno si sia offeso, che tutti si siano riconosciuti, seppur senza aver fatto nomi", confida il talentuoso dottore-disegnatore. La caricatura mette in risalto alcuni tratti caratteristici e qualcuno poteva magari risentirsi; non è stato così. "Anzi gli esclusi premono perché sia fatta loro la caricatura, mi fermano per strada e chiedono il disegno", sorride il dottor Luchetti.





UNA COMUNITA' IMMORTALATA NEI DISEGNI. Nel suo lavoro, l'autore si è aiutato con Facebook, ma la maggior parte dei disegni sono stati fatti a memoria, perché, spiega, "ci sono persone che conosco da una vita, le ho fotografate così bene nella memoria che non è difficile poi disegnare". Parole particolarmente significative, perché l'arte ha appunto il pregio di rendere eterna ogni cosa disegnata, dipinta, scolpita. Immagini catturate dalla mente e restituite dalla mano. Per i cittadini di Novafeltria, un regalo di Natale in anticipo: disegni che fissano nel tempo e raccontano un insieme di abitanti, le loro storie, una vivace comunità che potrebbe benissimo essere raccontata da una sceneggiatura di Tonino Guerra.





R.G.