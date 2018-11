Torna la Podistica di Natale, gara con partenza dallo stadio Olimpico di Serravalle

Sport

Repubblica San Marino

17:45 - 29 Novembre 2018

Domenica 16 dicembre 2018 si svolgerà presso lo Stadio Olimpico di Serravalle San Marino la 47a Podistica di Natale. I percorsi di gara saranno 3: uno da km 3 per bambini e famiglie, da correre al piccolo trotto o camminare, uno a km 7 per atleti alle prime armi o non molto allenati, uno da km 14,540 collinare, sul quale si terrà anche la prova competitiva. Il ritrovo allo stadio olimpico di Serravalle è fissato per le ore 8.00 mentre le partenze saranno date alle ore 9.30.

Oltre la consueta grande affluenza dei podisti del circondario, la corsa è diventata meta di numerosi affezionati sportivi di ogni parte d’Italia (hanno dato già la loro adesione diversi gruppi sportivi provenienti da diverse regioni italiane) con una affluenza attorno alle 2.000 unità. In questa edizione saranno presenti i migliori specialisti della corsa su strada del circondario. Caratteristiche salienti della manifestazione sono: ricchi premi offerti ai primi arrivati di tutte le categorie competitive, ottima organizzazione, abbondanti ristori per tutti e un premio offerto a tutti i partecipanti giunti al traguardo.