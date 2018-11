Jolly Disco e Accademia insieme per festeggiare una grande serata. Dj a rotazione in consolle

Eventi

Novafeltria

| 16:47 - 29 Novembre 2018

Un'altra grande serata di divertimento è "in rampa di lancio" al Jolly Disco Novafeltria. Sabato 1 dicembre sarà celebrata la collaborazione tra due storici locali del Montefeltro, versante romagnolo e versante marchigiano: il Jolly ospiterà "Accademia On Tour". L'Accademia è lo storico locale di Casinina di Auditore, famosa in tutto il panorama marchigiano: i suoi dj divideranno la consolle con i dj del Jolly, sia in pista centrale che nel prive'. "Nella locandina abbiamo inserito l'immagine di una strada, che idealmente collega l'Accademia al Jolly, volevamo evidenziare questo messaggio", spiega il gestore Francesco Pula. Si torna a ballare al Jolly, dopo gli eventi autunnali che hanno riscosso grande successo: "Quella del 1 dicembre è la serata che precede la data più importante della stagione, quella del 50esimo compleanno (15 dicembre) e prima delle tradizionali serate per le festività natalizie (Natale, Capodanno e Pasqua)", annuncia il gestore dello storico locale novafeltriese.