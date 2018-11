FOTO: Rimini calcio, gradita visita di Cristiana Capotondi nuova vice presidente della Lega C

Sport

Rimini

| 16:31 - 29 Novembre 2018

Gradita visita istituzionale, giovedì mattina, in casa biancorossa. Il vice-presidente della Lega Pro, Cristiana Capotondi, nel pomeriggio impegnata a Riccione per alcuni appuntamenti ufficiali assieme alle società, ha colto l’occasione per conoscere personalmente la realtà Rimini F. C. Accompagnata dai vertici del club con in testa il presidente Giorgio Grassi, con il quale ha avuto un colloquio cordiale e denso di contenuti, il vice-presidente Capotondi ha prima fatto tappa nella sede di via XX Settembre per poi recarsi allo stadio “Romeo Neri” visitandone la struttura e la nuova area hospitality biancorossa. Prima di partire alla volta della Perla Verde Cristiana Capotondi ha ricevuto una maglia ufficiale del Rimini F. C. intrattenendosi brevemente con mister Leo Acori e alcuni protagonisti della squadra.