FOTO: Gabrielli in visita a Riccione, il Capo della Polizia incontra sindaco e questore Improta

Attualità

Riccione

| 15:56 - 29 Novembre 2018

In città per la presentazione del progetto della Lega Pro di Calcio "3P Patto-Passione-Partecipazione", il capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli, ha effettuato una visita al posto di Polizia di Riccione in piazzale Roma. A fare da "Cicerone" il Questore di Rimini Maurizio Improta e il sindaco di Riccione, Renata Tosi.

L'ufficio della Polizia di stato, nato dall'esigenza di garantire un punto di appoggio avanzato, situato nel cuore pulsante della cittadina balneare, è da due anni aperto per le esigenze operative della Polizia e per un contatto più immediato con cittadini e turisti.