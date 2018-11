Topi d'auto al cimitero di Rimini: va a trovare i cari, ritrova l'auto con il finestrino spaccato

Cronaca

Rimini

15:46 - 29 Novembre 2018

Continuano a Rimini e Provincia le segnalazioni sugli sgradevoli casi di furti alle auto in sosta al cimitero. L'ultima segnalazione arriva da una pagina Facebook: un cittadino racconta la disavventura del padre, che mercoledì mattina si è recato al cimitero comunale di Rimini, zona Celle. Al ritorno all'auto l'ha trovata con il finestrino rotto. Ignoti avevano portato via documenti e carte di credito, poi subito bloccate dal proprietario, mentre non c'erano soldi. Per il malcapitato riminese c'è stato il danno economico, una giornata lavorativa persa, tutti i documenti personali da rifare. Il figlio del derubato, amareggiato doppiamente in quanto il furto è avvenuto in pieno giorno, fa un appello all'amministrazione comunale, chiedendo l'installazione di telecamere.