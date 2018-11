Giardini d’Autore, dal 1 dicembre Castel Sismondo si trasforma in un mercato floreale

Eventi

Rimini

| 15:22 - 29 Novembre 2018

Un flower market per chi vuole delle feste a tema eco-chic, una caffetteria di corte, eventi e laboratori dedicati al giardinaggio e alla decorazione, uno spazio bambini con corsi, giochi e storie. Giardini d’Autore per questo Natale ha deciso di lasciare un regalo sotto l’albero di tutti i riminesi: trasformare Castel Sismondo in uno spazio da vivere tutti i giorni per le feste

Con l’aiuto di Giardini d’Autore quindi, dal giovedì alla domenica ogni weekend dal 1 dicembre fino al 7 gennaio, Castel Sismondo potrà ora tornare a tutti gli effetti un luogo identitario della città vissuto nella quotidianità dai riminesi e dai tanti cittadini temporanei che scelgono Rimini per trascorrere le loro vacanze natalizie.



Il chiostro di Castel Sismondo insieme al piano terra del Mastio ospiteranno il Flower christmas market: ghirlande, decorazioni di natale, oggetti per arredare casa e giardino, tante idee e ispirazioni all’insegna della bellezza e del verde. Le linee e l’ispirazione seguono una linea eco-chic: materiali semplici ispirati alla bellezza della natura.



Mentre l’Ala di Isotta della fortezza dei Malatesta ospiterà i Presepi dal Mondo e il mercato di Pacha Mama - Commercio Equo Solidale, tra le mura del Castello nascerà anche la Caffetteria di corte, un elegante locale realizzato insieme al Foyer della Vecchia Pescheria, con musica di sottofondo a riscaldare uno spazio aperto a tutti in pieno centro città: gli allestimenti delle tavole cambieranno ogni weekend regalando idee e ispirazioni in vista delle feste.



Nella Cortile del Soccorso crescerà invece il Giardino d’Inverno: un bosco, incastonato tra le mura e con una serra al suo interno, dove ogni weekend prenderà vita un allestimento e una scenografia unica e sempre diversa firmata Giardini d’Autore. Uno spazio d’autore, all’insegna della bellezza, dal quale ammirare e celebrare la natura e la magnificenza del Castello, teatro d’amore tra Sigismondo e Isotta: insieme agli allestimenti dell’Ala del Mastio, Giardini d’Autore ha voluto creare il set perfetto in cui chiunque potrà scattare, e magari condividere, la propria cartolina di Natale.

Ad animare il Castello per tutti i weekend (il giovedì e il venerdì dal pomeriggio, sabato e la domenica per tutti il giorno), una lunga serie di corsi curati da associazioni come Officina Giardino e Lablab e che vedranno ospiti ogni weekend vivaisti, designer e creativi sempre diversi. Anche la cultura avrà la sua parte, tra presentazioni di libri e visite guidate al Castello.



Non bisogna infine dimenticare che il Natale è per eccellenza la festa dei più piccoli: per questo il Castello avrà uno spazio fiabesco dedicato a loro, tra laboratori, spettacoli, letture di storie e un’area gioco.e del soccorso e Ala del Mastio: giardini d’inverno e set fotografici per crearsi la propria cartolina.