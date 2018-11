Cattolica trampolino di lancio internazionale per le promesse della danza

Sport

| 15:17 - 29 Novembre 2018

E' partita ufficialmente giovedì mattina la semifinale europea del “Concorso Internazionale di Danza YAGP (Youth America Grand Prix)” che si svolgerà a Cattolica sino al prossimo 2 dicembre. Per la prima volta quest’anno, insieme alle location di Parigi e Barcellona, la Semifinale Europea si tiene presso il Teatro della Regina. Si tratta della più grande rete mondiale di concorsi di danza che organizza semifinali a livello internazionale negli Stati Uniti, Messico, Brasile e Giappone.

YAGP, organizzazione no-profit con sede a New York, si è interfacciata con l'Amministrazione Comunale tramite i Maestri Stefania Sansavini e Marzio Vaccarini. Grazie a questa collaborazione, durante queste giornate il mondo delle scuole di danza italiano avrà modo di confrontarsi con le scuole internazionali ed inserirsi in un circuito virtuoso capace di dare riposte alle aspettative degli insegnanti, degli allievi e delle famiglie. Ospitare la Semifinale Europea del Concorso significa ospitare in città una prestigiosa giuria di Maestri e centinaia di ragazzi, allieve ed allievi provenienti da tutta Italia e da ben 21 Paesi tra i quali Francia, Spagna, Portogallo, Svizzera, Germania, Gran Bretagna. Coinvolte 80 scuole di ballo per oltre 400 giovani iscritti, con una ricaduta di circa 4000 mila pernottamenti.

“Ospitando questo evento, Cattolica si mette al pari delle grandi capitali europee che l'hanno preceduta e siamo sicuri – spiega il Sindaco Mariano Gennari - che portare nella nostra città questo prestigioso evento voglia dire avere una grossa affluenza da tutta Italia ma anche dall'estero. Ci siamo preparati ad accogliere al meglio questa manifestazione. Abbiamo voluto una città già addobbata con le sue attrattive per il Natale. Apriamo le nostre braccia a tanti giovani che hanno scelto Cattolica quale punto di partenza per realizzare i loro sogni”. Alla conferenza hanno preso parte anche gli Assessori alla cultura, Valeria Antonioli, ed al turismo, Nicoletta Olivieri, Larissa Saveliev, Fondatrice di YAGP New York, e Haruko Kawanishi, Direttrice per le borse di studio del concorso.