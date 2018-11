Montefiore Conca, soldi e sostegno dal Comune alle famiglie in difficoltà

Attualità

| 14:01 - 29 Novembre 2018

Mercoledì sera il Consiglio Comunale di Montefiore Conca ha approvato una serie di azioni rivolte al sociale anche attraverso eventi culturali a scopo benefico.

“Quest’ anno spiega il Sindaco Vallì Cipriani (Lega Nord) oltre all’ attenzione che abbiamo sempre riservato alla beneficenza in favore delle famiglie disagiate, stiamo raccogliendo fondi per la ricerca contro la Sclerosi Multipla che in Italia conta ben 118.000 casi”.





“Non è tutto, sottolinea il Sindaco, riusciremo anche a coprire parte delle necessità di un nostro concittadino ospite di una struttura per anziani, oltre ad aiutare attraverso un contributo una bambina in difficoltà di salute perché possa usufruire al nido di ulteriore sostegno nel recupero delle proprie funzioni motorie. L’aiuto dello scorso anno ha già dato buoni risultati, dunque siamo orgogliosi di continuare in questo prezioso sostegno”.





Nel pacchetto aiuti approvato in Consiglio mercoledì 28 novembre, c’è anche una quota destinata a quelle famiglie con minori che si trovano in difficoltà nel pagamento delle rette scolastiche dei propri figli, relative al trasporto ed alla mensa. “La nostra amministrazione ha sempre tenuto in grande considerazione le fasce più deboli, continua Valli Cipriani, riservando loro una corsia preferenziale”.





“Conclude il sindaco: “È molto triste vedere che la minoranza del Consiglio Comunale, formata da PD e movimento 5 Stelle si sia astenuta dal voto, non approvando così la nostra scelta di essere vicini alle famiglie in difficoltà nel sostenere i loro disagi sia economici che di salute”.