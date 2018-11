Dal 1 dicembre iniziano i mercatini natalizi a Santarcangelo, torna l'EcoNatale

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 13:16 - 29 Novembre 2018

Partiranno sabato 1 dicembre in piazza Marini i mercatini natalizi organizzati dall’Amministrazione comunale nell’ambito del programma di EcoNatale. L’appuntamento per amanti dell’artigianato e curiosi è dunque per tutti i sabati e le domeniche di dicembre fino a Natale tra piazza Marini e piazza Ganganelli. Domenica 2 dicembre, inoltre, al mercatino natalizio si aggiungeranno altre due iniziative: la Casa del tempo e il mercato degli ambulanti, che proprio per la concomitanza con il mercato dell’antiquariato presente in piazza Ganganelli si sposterà nelle vie a ridosso di piazza Marini (via Andrea Costa fino all’incrocio con via Montevecchi e nei primi tratti delle vie Verdi e Felici). L’orario di svolgimento sarà sempre dalle 8 alle 20, con la sola eccezione di sabato 15 e 22 dicembre quando il mercatino degli ambulanti si svolgerà soltanto nel pomeriggio dalle 14 alle 20 circa.