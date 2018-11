FOTO: prendere il sole in spiaggia d'inverno, a Riccione è realtà. Ecco il moderno stabilimento balneare

Attualità

Riccione

| 13:09 - 29 Novembre 2018

E’ a Riccione il primo stabilimento balneare aperto tutto l’anno. A partire da domenica 2 dicembre la Spiaggia del sole 86-87 offrirà a tutti coloro che lo desiderano la possibilità di vivere il mare come fosse estate, con lettini, docce calde, teli, accappatoi, spogliatoi e zone relax dove chiacchierare, leggere, ritemprarsi dopo un bagno tonificante e approfittare per godersi l’aria salmastra e la vista meravigliosa che regala il nostro litorale, un privilegio impagabile in ogni stagione.





UNA SPA A CIELO APERTO. Dopo il successo del mare d’inverno lo scorso anno, con cupole riscaldate per cenare direttamente sulla spiaggia e un chiringuito insolito, originale e scenografico aperto per oltre un mese durante le festività natalizie, le famiglie Gabellini e Angelini, titolari della Spiaggia del sole, hanno deciso di partecipare al bando predisposto dall’amministrazione comunale con una proposta unica ed eccezionale, attrezzando il loro stabilimento per la stagione più fredda, una vera e propria spa a cielo aperto, così da fornire un servizio ai tanti che amano frequentare la spiaggia in questo periodo e ai sempre più numerosi che si danno appuntamento per fare il bagno ogni domenica mattina. Tra questi, domenica 2 dicembre, giorno dell’inaugurazione, ci sarà Paolo Cevoli, un habitué del tuffo invernale che, tournée permettendo, non salta un fine settimana senza immergersi in Adriatico insieme ad un gruppo di amici affezionati. La Spiaggia del Sole sarà aperta, salvo maltempo, tutti i giorni. L’appuntamento inaugurale è alle ore 11.30 e a tutti i partecipanti sarà offerto un ottimo e caldo brulè di mele.





DICHIARAZIONE DELL'ASS. AL TURISMO STEFANO CALDARI. “Solo a Riccione possono accadere queste cose, che sono indubbiamente un mix di intraprendenza e sana follia. I chiringuiti aperti a Natale, poter cenare sulla sabbia in pieno inverno e adesso lo stabilimento balneare non-stop sono eventi straordinari che possono trovar radici solo in questa città e solo grazie all’intraprendenza e all’audacia dei nostri operatori, geniali e visionari. L’amministrazione comunale spinge decisamente in questa direzione, creando le condizioni migliori per far nascere progetti così innovativi. Il mare d’inverno non esisteva o, citando proprio la famosa canzone, è un concetto che il pensiero non considerava. Noi ci abbiamo creduto per primi ed ora esiste un prodotto turistico Natale e inaugura il primo stabilimento balneare aperto tutto l’anno. Sono davvero orgoglioso di assistere a questa inaugurazione, traguardo e allo stesso tempo partenza che consente di esplorare e sperimentare nuove proposte di vacanza, servizi e idee capaci di stupire”.