Due nuovi moderni laboratori per i Licei della Fondazione Karis di Rimini

| 12:58 - 29 Novembre 2018

In occasione dell’Open Day dei Licei (Classico e Scientifico) della Fondazione Karis, sabato 1 dicembre alle ore 15, nella sede dell’ex colonia Comasca, in Viale Regina Elena 114, saranno inaugurati i nuovi laboratori di Informatica e di Fisica. Gli studenti di terza media che parteciperanno all’Open Day potranno così vedere già all’opera le due importanti novità.





Il nuovo laboratorio di Informatica e Lingue, con arredi su misura funzionali alla didattica, sarà composto da 24 nuove postazioni con pc all-in-one di ultima generazione, adatti a rendere l’informatica uno strumento trasversale per tutte le discipline, dalle più “tecnologiche” a quelle letterarie. Il nuovo laboratorio potrà essere utilizzate per le prove CBT (Computer Based), come quelle Invalsi, e per le prove di lingua inglese.





Il laboratorio di Fisica è stato invece rinnovato, adeguando arredi e strumentazioni alle

tante esperienze di laboratorio proposte: la novità partirà proprio dai banchi, creati

artigianalmente per essere adatti a una didattica modulare, che può cambiare a seconda delle esigenze. Le strumentazioni sono state scelte dai nostri insegnanti insieme ad un gruppo di esperti per permettere agli studenti di compiere esperienze in tutti i campi della fisica, dall’ottica alla meccanica dei fluidi, dall’elettromagnetismo alla termodinamica.





Con i due nuovi laboratori la Fondazione Karis arricchisce la propria proposta formativa e apporta un importante contributo alla qualità del sistema scolastico della provincia di Rimini.