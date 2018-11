Nuoto, alla Polisportiva Garden la prima edizione del Trofeo Città di Rimini

Sport

12:25 - 29 Novembre 2018

Più di 300 in vasca nella prima edizione del meeting organizzato dallo staff della Polisportiva; 35 le medaglie conquistate, sugli scudi Boga con 3 ori

Piscina gremita e tifo alle stelle per il 1° trofeo giovanile Città di Rimini organizzato dallo staff tecnico della sezione Nuoto del Garden e vinto dalla squadra di casa.

Circa 300 atleti hanno dato vita ad una giornata di vero sport per aggiudicarsi il trofeo al quale hanno partecipato tutte le società di Rimini ed anche da fuori provincia e regione.

“Oltre questi numeri il nostro impianto non può dare spazio, siamo in attesa della nuova struttura che il presidente (Dott. Ermanno Pasini) conta di terminare entro il 2019: a quel punto la logistica sarà differente ed allora si potrà pensare più in grande” dichiara il D.S. del nuoto Garden Fabio Bernardi.

Nove gli ori conquistati dai ragazzi del Garden allenati da Davide Delucca, Marco Squadrani, Angela Tartaglia e Davide Spinelli:

Alice Alessandri 200 stile libero Ragazzi, Thomas Oldani 25 farlalla Es.C, Davide Spinelli 100 farfalla Assoluti, Francesca Zani 100 dorso Assoluti, filippo valentino 25 rana Es.C, Vittoria Dececco 50 rana Es. C e particolare nota a Lorenzo Boga che ha conquistato un oro in tutte le gare alle quali ha partecipato: 100-200 stile libero e 100 dorso Ragazzi 2 migliorandosi sensibilmente a livello cronometrico su tutte le distanze.

15 argenti per:

Alida Bianconi 200 stile ragazzi, Luigi Zanni 100 rana e 200 stile ragazzi 1, Davide Spinelli 100-200 stile libero assoluti, Ginevra Righetti,25 farfalla Es.C, Giovanni Renzi 50 farfalla Es.B, Giovanni rinaldi 100 farfalla Assoluti, M.Vittoria Tommasini 25 dorso Es. C, Liam Casini 25 dorso es.C, Alice Alessandri 100 dorso Ragazzi, Tommaso Cappelletti 100 dorso ragazzi 1, Francesca Zanni 100 stile libero assoluti, Vittoria Dececco 50 stile libero Es. B, Alida Bianconi 100 stile libero ragazzi,.

Ed infine 11 bronzi per:

Valentina Ghinelli 200 stile libero ragazzi, Tommaso cappelletti 200 stile libero ragazzi, Francesca Zanni 200 stile libero ragazzi, Giovanni Rinaldi 100-200 stile libero Assoluti, Ginevra Righetti 25 dorso Es.C, Lorenzo Leonardi 50 dorso Es.A, Andrea Ermeti 100 dorso ragazzi 1, Alessandro Bonatti 100 rana ragazzi 2, Alice Alessandri 100 stile libero ragazzi e nota particolare per Andrea Bruschi nei 50 rana Es. B.

Nella classifica a punti primo posto per il Garden Rimini con 1195 punti, seguito a ruota dalla Libertas Ravenna del tecnico Comandini a 1141 punti, terzo posto all’imola Nuoto con 523 punti.

Il medagliere sorride alla Libertas Ravenna con 16 ori, 11 argenti e12 bronzi seguita dal Garden (9-15-11) e dal Ferrara Nuoto (7-8-3)

Prossimo appuntamento in vasca al Garden a fine gennaio per il tradizionale meeting di Carnevale giunto alla 34° edizione.

Nelle foto la premiazione di squadra e Lorenzo Boga (3 ori)