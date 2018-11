Taglio del nastro ed open day dell'Istituto Gobetti De Gasperi di Morciano

Attualità

| 12:17 - 29 Novembre 2018

Taglio del nastro all’istituto superiore ‘Gobetti – De Gasperi’ di Morciano. Sabato 1° dicembre verranno infatti inaugurate, in concomitanza con il primo “open day”, due nuovissime aule, L’aula Mimosa e l’aula Margherita. Entrambe le aule, coloratissime e luminose, sono dotate di nuovi arredi modulabili e adattabili ad ogni situazione

didattica ed hanno al loro interno lavagne multimediali, indispensabili per molte attività scolastiche. La realizzazione di queste aule e anche di alcuni laboratori (che saranno terminati a breve) sono stati possibili grazie ai fondi ricevuti dai progetti PON (Programma Operativo Nazionale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, finanziato dai Fondi Strutturali Europei) progetti studiati, presentati e vinti grazie alla perizia della dirigenza, segreteria e un team di insegnati che si sono prodigati per il miglioramento dell’istituto di Morciano di Romagna. Il Gobetti - De Gasperi di Morciano di Romagna vanta un’offerta formativa ricca ed articolata e propone agli abitanti della Valconca e dei paesi limitrofi un’ampia possibilità di scelta. Sono otto gli indirizzi presenti in questa scuola: due liceali, quattro istituti tecnici e due

professionali.

Liceo linguistico

Liceo delle scienze umane

ITC Amministrazione finanza e marketing

ITI Meccanica, meccatronica ed energia

ITI Elettronica ed elettrotecnica

ITI Informatica e telecomunicazioni

IP Manutenzione e assistenza tecnica

IP Servizi commerciali.

Il Gobetti – De Gasperi sarà presente con i suoi insegnanti ai diversi incontri organizzati dagli Istituti di primo grado per l’orientamento in uscita; inoltre, dal primo dicembre, proporrà gli “Open Day”, giornate in cui si potrà visitare l’Istituto, e quindi entrare nei diversi laboratori, visitare gli ambienti e soprattutto confrontarsi con gli insegnanti che saranno disponibili per un colloquio con i ragazzi e le relative famiglie. Queste le date per poter visitare la scuola:

Sabato 1° dicembre, dalle 15.30 alle 18.00

Lunedì 10 dicembre, dalle 20.30 alle22.00

Sabato 15 dicembre, dalle 15.30 alle 18.00

Sabato 12 gennaio, dalle 15.30 alle 18.00