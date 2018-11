Rimini, torna il trenino di C'Entro facile, nuovo collegamento da via della Fiera

Attualità

Rimini

| 12:08 - 29 Novembre 2018

Torna in occasione delle festività natalizie e di fine anno C’Entro Facile, l’originale iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di Rimini per facilitare l’accesso al centro storico della città collegando gratuitamente con l’ormai classico trenino i centro ai parcheggi della cintura cittadina.

Al collegamento consueto coi parcheggi situati in via Caduti di Marzabotto e nell'area del Cinema Settebello con il Centro Storico si aggiunge infatti una nuova linea che collegherà, grazie ai fondi del “Progetto di promozione e marketing del territorio” finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, il parcheggio di via della Fiera con il centro cittadino.

C’Entro facile sarà attivo da sabato prossimo 1° dicembre e proseguirà nelle giornate del 2, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 (servizio solo pomeridiano), 26 (servizio solo pomeridiano), 27, 28, 29, 30 e 31 dicembre 2018, nonché 1 (servizio solo pomeridiano), 2 (servizio solo pomeridiano) 3, 4, 5 e 6 gennaio 2019.

Il servizio gratuito si svolgerà nelle fasce orarie 9 – 12.53 e 15 – 19.53, con corse ogni 30 minuti per il collegamento tra il parcheggio di via Marzabotto con il centro storico cittadino (Arco d'Augusto e Piazze Malatesta e Tre Martiri) con corse ogni 20 minuti per il collegamento tra il parcheggio Settebello con il Centro Storico cittadino (Arco d'Augusto e Piazze Tre Martiri e Gramsci all'angolo tra via Castelfidardo e via Michele Rosa).

Nelle giornate di mercato il servizio mattutino sarà adeguato alla nuova viabilità. Più precisamente il servizio dal parcheggio di via Marzabotto sarà limitato alla Piazza Malatesta ed il servizio dal parcheggio Settebello transiterà in via Serpieri, all'Arco d'Augusto ed in via Bastioni Orientali.

Il servizio navetta gratuito, effettuato con trenino, che collega il parcheggio di via della Fiera con il Centro Cittadino (Fermata Palacongressi di via della Fiera – Rotatoria Palacongressi – via della Fiera – via Circonvallazione Meridionale – Largo Unità d'Italia nei pressi Arco d'Augusto) opererà invece nelle fasce orarie 9 – 13 e 15 – 20 dal 16 dicembre al 6 gennaio, ma nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2018 e dell'1 e 2 gennaio 2019 verrà effettuato solo il servizio nella fascia oraria pomeridiana dalle ore 15 alle ore 20.