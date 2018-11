La scuola di Marco Simoncelli gli intitola l'Aula Magna, cerimonia il 5 dicembre all'istituto Alberti di Rimini

Attualità

Rimini

| 11:22 - 29 Novembre 2018

Una cerimonia davvero carica di emozione quella in programma mercoledì 5 dicembre alle ore 17.30 presso l’Istituto L. Battista Alberti di Rimini che ha scelto di dedicare l’Aula Magna al pilota di motociclismo Marco Simoncelli, cogliendo anche l’occasione per consegnare il suo diploma di maturità al padre Paolo Simoncelli che parteciperà alla toccante iniziativa. La dirigente scolastica Dott.ssa Alberta Fabbri introdurrà gli ospiti: Sigfrid Stohr, ex pilota di F1 titolare della scuola di pilotaggio Guidare e Pilotare, che racconterà perché la Romagna “l’è terra ad mutor”, Livio Lodi, Curatore del Museo Ducati, che parlerà della storia del motociclismo e delle gare motociclistiche in Romagna, e il docente dell’Istituto Ing. Roberto Rossi che descriverà il percorso dell’Alberti tra passato, presente e futuro. L’iniziativa si concluderà verso le ore 19.00 con una visita guidata alle officine meccaniche dell’Istituto, e un buffet per tutti i partecipanti.

Ex allievo dell’Istituto Alberti, diplomatosi con 81/100 nell'anno scolastico 2005/2006, Marco Simoncelli è ricordato con molto affetto da tutti come uno studente meticoloso e in gamba, che si preparava con estrema precisione, allo stesso modo in cui era solito affrontare anche le gare in moto, come raccontano i suoi team manager. Un ragazzo che si faceva volere bene da tutti, compagni, insegnanti e bidelli, e che aveva un senso profondo della famiglia. L’Istituto L. Battista Alberti di Rimini ha avuto come studenti anche altri motociclisti, come Pasini, Roccoli, De Angelis, Tamburini e Spedale.

Proprio l’estate scorsa l’Istituto ha avuto un suo corner nell’area Heritage all’interno del WDW 2018 svoltosi presso il World Misano Circuit intitolato a Marco Simoncelli. In occasione del più famoso e prestigioso raduno motociclistico monomarca del mondo, gli organizzatori, insieme al Museo Ducati, favoriti dalla passione e dai contatti nati quando Marco Simoncelli era studente del professor Roberto Rossi, hanno voluto coinvolgere anche l’Istituto Alberti. Fondato nel 1882, a partire dagli anni ’20 l’Istituto ha offerto corsi per Motoristi, Montatori per Aviazione, per Motori Marini e per Trattrici Agricole. Oggi l’Istituto Professionale riminese rappresenta uno dei centri nevralgici all’interno della “Motor Valley” per la preparazione dei giovani appassionati di motociclismo.