Cuoco con l'hobby dello spaccio arrestato dai Carabinieri di Coriano

Cronaca

Coriano

| 11:18 - 29 Novembre 2018

Cuoco spacciatore arrestato dai Carabinieri di Coriano. Martedì i militari, al termine di una indagine, hanno effettuato la perquisizione domiciliare dell'uomo, un 40enne italiano residente in zona. In casa gli hanno trovato 60 grammi di eroina e 35 di cocaina, oltre a tutto il materiale utile per confezionare le dosi. Aveva anche 2800 euro, somma ritenuta provento dell'attività di spaccio. Tutto è stato sequestrato. Mercoledì il cuoco 40enne è stato processato per direttissima in Tribunale a Rimini venendo condannato a 3 anni e 10 mesi di reclusione e a pagare una multa di 12mila euro. Si trova ora agli arresti domiciliari.