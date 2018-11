Irene Grandi venerdì 30 allo Spazio Tondelli di Riccione con il suo "Lungoviaggio"

Eventi

Riccione

29 Novembre 2018

Lo Spazio Tondelli di Riccione continua ad accogliere grandi protagonisti del mondo dello spettacolo, ospiti del cartellone La bella stagione. Questo venerdì, alle 21.30, sarà la volta di Irene Grandi e del suo nuovo spettacolo Lungoviaggio.

Lungoviaggio nasce dall’incontro tra la cantautrice fiorentina e Pastis, duo formato dai fratelli Marco e Saverio Lanza, rispettivamente fotografo e musicista, attivi da lungo tempo nell’ambito della videoarte. Come testimonia il titolo, il “viaggio” è il concept di uno spettacolo in cui video, musica, fotografia e la voce incredibile di Irene Grandi concorrono a una messa in scena visionaria, grazie alla simbiosi di chitarre, pianoforte, macchina fotografica e canto.

Una serie di video-opere in proiezione simultanea interagisce con l’esibizione, come un vero e proprio musicista aggiunto, svelando alcune intense immagini dello scrittore Tiziano Terzani e di altri straordinari compagni di strada che hanno voluto collaborare al progetto. Tra questi l’astronauta Samantha Cristoforetti e Vasco Rossi, coautore di uno dei più grandi successi di Irene Grandi, Prima di partire per un lungo viaggio.

Come già accaduto per i primi due spettacoli della stagione (con Michele Placido e Barbara De Rossi) anche in questo caso i biglietti sono stati quasi tutti venduti in prevendita. Gli ultimi biglietti disponibili possono essere acquistati direttamente allo Spazio Tondelli (via Don Minzoni, 1). La biglietteria apre due ore prima dello spettacolo, alle 19.30. Ingresso: 20 euro. Info: 320 0168171 (ore 10-13), stagione@riccioneteatro.it