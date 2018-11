Passeggiata con guinzaglio a Rimini: spasso proprietari e amici a 4 zampe affidati dal canile

Attualità

Rimini

| 10:44 - 29 Novembre 2018

Si svolgerà nella mattinata di sabato 8 dicembre l’incontro promosso dal canile comunale “Stefano Cerni” di Rimini rivolto a tutti i proprietari e ai loro amici a quattro zampe affidati dal canile.

Guinzagliando… passeggiata dei cani adottati canile & co vuole essere un’ occasione per far nuovamente incontrare tutti i protagonisti di tante belle storie, perché l’adozione non termina con la foto ricordo fatta prima di varcare l’uscita insieme che rappresenta solo il ricordo dell’inizio di una bellissima avventura.

Un’esperienza di arricchimento comune, dunque, che ha l’obiettivo di migliorare la comunicazione tra uomo e cane per capire il significato delle risposte individuali agli stimoli esterni, per conoscere davvero chi c’è all’ ltro capo del guinzaglio, per “vedere” come il nostro fedele compagno vive le uscite e le situazioni di socialità negli spazi aperti.

Un momento di scoperta e riscoperta attraverso un viaggio nei suoi cinque sensi per migliorare il legame che si è creato. Operatori e volontari porteranno in passeggiata i cani ospiti del canile. La passeggiata è aperta a tutti i cani in grado di vivere bene i momenti di socialità.

L’appuntamento è sabato 8 dicembre alle ore 10.30, quando dopo una breve presentazione si partirà per la passeggiata intorno all’ area campestre del canile S. Cerni con rientro previsto per le 12 per festeggiare tutti insieme con aperitivo e pesca di beneficenza….