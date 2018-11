Coriano, tutto il territorio sotto un solo marchio, presentato il progetto alle categorie economiche

Attualità

Coriano

| 10:28 - 29 Novembre 2018

E’ stato presentato mercoledì sera dal sindaco Domenica Spinelli e dall’assessore al territorio e sentieristica Anna Pazzaglia il marchio che identificherà il territorio di Coriano e le sue attività.

Di fronte ad un’assemblea di invitati composta dai rappresentanti delle categorie economiche e produttive, dell’agricolutura e del turismo, il sindaco ha presentato quello che è il primo passo di una identità del territorio che Coriano da tempo progetta e prepara.

Il nuovo logo, che verrà reso pubblico il prossimo 15 dicembre durante il saluto di fine anno del Sindaco, ha lo scopo di identificare un territorio, quello corianese, ricco di tradizione ma anche di innovazione, in cui antico e moderno si incontrano. Anche se il comparto agroalimentare resta il capo saldo di una produzione di qualità in fatto di vino, olio, prodotti agricoli, il contesto corianese si sposa con le necessità del mercato di oggi offrendo in modo capace anche servizi turistici, un territorio accogliente mantenuto ad un alto livello qualitativo, un paesaggio che affascina e rapisce nella sua composta bellezza.

Il logo è solo il primo passo di questa identificazione, il progetto prevede infatti diversi step di sviluppo e di ampliamento. Alla “brandizzazione” dei prodotti e delle attività, oltre che a delineare con un’apposita cartellonistica stradale i confini territoriali per la loro riconoscibilità, seguirà infatti la realizzazione di strumenti promozionali sia cartacei sia on line, tra cui un importante portale web in cui confluirà tutta l’offerta corianese in termini di identità del luogo e di offerta commerciale al mondo esterno.

I convenuti alla presentazione hanno tutti espresso un positivo giudizio di quanto fatto e della strada intrapresa dall’amministrazione comunale rendendosi disponibili a sostenere, con le loro attività, la diffusione della notorietà del nuovo marchio.

Anna Pazzaglia , assessore al Turismo: L’identificazione del “prodotto Coriano” è il primo passo per una politica di sviluppo e aggregazione del territorio, che potrà essere riconoscibile per la sua specificità e attrattiva. Questi valori avranno ricaduta positiva sull’economia, il turismo, la diffusione dei prodotti, sugli eventi .