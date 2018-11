Sabato inaugura il rinnovato Vivaio Garden: Buffet, castagne e vin brulé per tutti

Attualità

Pietracuta di San Leo

| 09:11 - 29 Novembre 2018

Sabato 1 dicembre dalle ore 10 sarà inaugurato il rinnovato Vivaio Garden in Località Pietracuta di San Leo. La storica azienda Vivaistica della Valmarecchia è una delle più grandi dell'entroterra riminese, impegnata nella promozione del verde e dell’ambiente, con particolare attenzione alla promozione del sociale. Garden Cieli e Terranuova vuole essere sempre di più punto di riferimento per piante, fiori, arredo giardino e allestimenti. Il Garden, si caratterizza per alcune specializzazioni, conosciute ed apprezzate da una clientela consolidata proveniente da tutta la provincia di Rimini: alberi ed arbusti in vaso e in zolla per alberature stradali, giardini e per arredo verde in genere e servizi di progettazione, realizzazione e gestione di aree verdi, parchi e giardini. In ogni periodo dell’anno verranno promosse vantaggiose offerte. Lo staff aspetta i visitatori per la riapertura di Sabato 1 Dicembre: buffet, castagne e vin brulé per tutti. Orario continuato 10-19.