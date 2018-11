I piloti riminesi Totti e Damiani del Moto Club Misano ai vertici dei campionati. FOTO

Sport

Misano Adriatico

08:49 - 29 Novembre 2018

Terminato da poco il Campionato Italiano Velocità, al quale ha partecipato con le sue moto, affidate alla guida di due bravissimi piloti Tommaso Totti e Duilio Damiani, appartenenti al Moto Club Misano Adriatico, a Borgo Santa Maria di Pesaro, Veris De Angeli ha tirato un bilancio della bella stagione agonistica da poco conclusa.

Il pilota Tommaso Totti, nella Categoria SBK 92 delle Classic, ha gareggiato con una Kawasaki 750, ha vinto 4 gare su 5 del Campionato. Precisamente si è aggiudicato la vittoria nelle gare svoltesi a Vallelunga, Varano dei Melegari, Franciacorta e Misano Adriatico, non ha disputato la gara di Adria per impegni personali. Sicuramente, avrebbe vinto il Campionato della categoria se avesse già compiuto i 30 anni, mentre invece si è dovuto accontentare della soddisfazione di aver vinto le gare ma non ha potuto ottenere il punteggio previsto.

Totti, 29enne romano di nascita e riminese d'adozione, da quando aveva 13 anni iniziò a correre con le minimoto e tutt'ora è un bravissimo pilota, visto la possibilità di partecipare al Campionato con le perfette moto messe a disposizione dal Veris Team e con il quale si è instaurata una grande amicizia, nei fini settimana in cui non ha impegni torna in pista come pilota, ottenendo sempre ottimi risultati.

Al termine della gara di Misano, Tommaso Totti ha scritto sui social: "Si conclude con una vittoria sul circuito di casa a Misano una stagione di gare da incorniciare! Grazie Veris e a tutto il Team per la moto fantastica!!

Adesso si spengono i motori ma si comincia subito a preparare le moto per la prossima stagione..."

Per il prossimo anno, Totti ha intenzione, di partecipare nuovamente alle gare del Campionato SBK 92 e con i 30 anni che compirà il prossimo maggio potrà ottenere nelle gare il punteggio previsto, tant’è che oltre alla Kawasaki 750, probabilmente avrà ha disposizione anche una Yamaha 1000 per partecipare ad un altro Campionato.

Oltre a Totti, ha gareggiato per il Veris Team, come per gli anni precedenti, il pilota Duilio Damiani, classificatosi vice campione (2°) al termine del Campionato della Classe 500. Anche Damiani, vincitore della categoria lo scorso anno, ha effettuato delle bellissime gare lottando sempre fra ii primi e poco è mancato per vincere nuovamente il Campionato.

Come ogni anno, nell'approssimarsi delle festività natalizie, sicuramente il Veris Team festeggerà con tutto lo staff ed i piloti, la bella stagione trascorsa piena di tante soddisfazioni.

