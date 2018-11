Basket C Gold, RBR in palla contro la Goldengas in vista del big match al Flaminio

Sport Santarcangelo di Romagna | 20:45 - 28 Novembre 2018 Ottima amichevole al PalaSGR di Santarcangelo pder RBRdomenica imepgnata in casa nello scontro diretto al vertice contro il Bologna Basket 2016. Briglie sciolte ma fino a un certo punto, nello scrimmage settimanale contro la Pallacanestro Goldengas Senigallia che coach Massimo Bernardi ha fatto disputare ai suoi ragazzi, sempre orfani di Christopher Dini, al palo a causa del problema al ginocchio rimediato nella trasferta a Castelguelfo. Contro un team di medio-alta classifica di serie B (la Goldengas è attualmente al sesto posto nel girone C con un record di 5-3), i biancorossi hanno finito per prevalere in tre quarti su quattro (19-17, 30-15, 23-20, 16-24 i parziali, sempre resettato il tabellone), con l'ultimo finito appannaggio dei marchigiani ma con tutti i giovani dentro. Prima, gran ritmo e soprattutto mani caldissime per la Rinascita: Ramilli e Francesco Bedetti sono i protagonisti del primo quarto, mentre nel secondo, che RBR vince addirittura 30-15 doppiando in intensità l'avversario, spiccano le bombe d'autore di Luca Pesaresi, la verve di Moffa, molto bravo a liberarsi e a farsi servire nei tagli dentro il pitturato e i 'depositi' di un super Alberto Saponi, che contro Pierantoni ha la meglio spesso e volentieri. RBR tiene alto il ritmo anche nel terzo periodo, alternando la 3-2 allungata (la 'trenta' di Max Bernardi) e una uomo sempre piuttosto energica, al cospetto di giocatori del calibro di Gurini, Pierantoni e Maggiotto, elementi di esperienza assoluta. Nell'ultimo periodo, spazio anche per Vandi, Guziur e Chiari, con Senigallia che sfruttando la verve dei suoi lunghi riesce a ricucire il divario complessivo sotto le 15 lunghezze. RBR: Rivali, F. Bedetti 10, L. Bedetti 5, Ramilli 12, Pesaresi 11, Saponi 9, Moffa 16, Bianchi 13, Vandi, Chiari 4, Guziur. All. Bernardi.