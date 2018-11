Chef Cannavacciuolo a San Patrignano per una grande cena: l'evento in tv su Nove

Attualità

| 20:17 - 28 Novembre 2018

Il gigante buono della cucina e della televisione italiana, lo chef Antonino Cannavacciuolo, sarà protagonista, domenica 9 dicembre, di una speciale puntata del suo programma "Ci pensa Antonino". Sarà raccontata la giornata trascorsa dallo chef a San Patrignano lo scorso settembre, in occasione dei festeggiamenti del quarantesimo compleanno della comunità: Cannavacciuolo, per l'occasione, ha guidato la brigata di cuochi, intenta a preparare il grande pranzo per circa 1300 invitati. Sarà anche l'occasione per raccontare le storie di alcuni degli ospiti di San Patrignano. Cucina stellata, sentimento ed emozioni: ingredienti noti delle trasmissioni del noto chef, anche giudice di Masterchef. "Ci pensa Antonino" con lo speciale su San Patrignano sarà trasmesso da Nove alle 21.25 di domenica 9 dicembre.