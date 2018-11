Calcio D, Coppa Italia: il Matelica passa a San Mauro Pascoli 1-0 e va ai quarti

Sport

San Mauro Pascoli

| 19:55 - 28 Novembre 2018

Esce di scena dalla Coppa Italia la Sammaurese sconfitta 1-0 nei quarti al Macrelli dalla corazzata Matelica, leader del girone. Con tanti i giovani in campo la squadra di Mastronicola ha ceduto solo su rigore dando segnali positivi in vista del derby con la Savignanese. Prima mezz'ora col Matelica che fa la partita e mette alla prova la retroguardia giallorossa che tutto sommato ben si comporta. Unica occasione per i padroni di casa in area con Pieri che viene atterrato dal portiere in uscita, ma il direttore di gara sorvola. L'arbitronon concede il penalty al 37' quando Diop con un bel numero a fondo campo in area supera con un tunnel il difensore che lo tocca facendolo cadere.

Nella ripresa al 5’ colpo di testa di Errico, Avella para. Al 14' ci prova Lo Sicco su calcio di punizione, ma Baldassarri respinge con i pugni; al 28' lancio di Margarita per Boubacar, Baldassarri in uscita travolge un avversario. L'arbitro questa volta indica il dischetto e Fioretti dagli 11 metri punisce.

IL TABELLINO

SAMMAURESE-MATELICA 0-1

SAMMAURESE: Baldassarri, Maioli, Sapucci (35' st. Toromani), Rosini, Alberighi, Maggioli (25' st. Lombardi N), Merciari (25' st. Lombardi L), Errico, Diop, Pieri, Paterni (14' st. Salvi) A disp: Hysa, Muccioli, Cocco, Louati, Alfonsi. All Mastronicola.

MATELICA: Avella, Visconti (23' st. Angelilli), Riccio, Santeramo, Lo Sicco (45' st. Pignat), De Santis, Franchi (21' st. Diouf), De Marco, Fioretti, Margarita, Bugaro A disp: Luglio, Benedetti, Angelilli, De Luca, Boubacar, Bittaye, Cuccato, Dorato. All. Tiozzo

Marcatori: 28' st. Fioretti (rig)

Note: ammoniti: Dorato, De Marco, Santeramo, Baldassarri, Lombardi, Diop. Recupero: 0’ e 4'