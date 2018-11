Rimini Calcio, trasferta di sabato a Fano: i punti della prevendita

Sport

Rimini

| 19:09 - 28 Novembre 2018

E' attiva la prevendita per l'incontro Fano-Rimini, in programma sabato 1 dicembre allo stadio “Mancini” con inizio alle ore 18.30. I biglietti per il Settore ospiti potranno essere acquistati, al prezzo di € 10 + diritti di prevendita, on-line tramite il canale Vivaticket (www.vivaticket.it) oppure nei seguenti punti vendita attivi in provincia di Rimini:

Tabaccheria Pruccoli: viale Vespucci 69, Rimini (0541.27656)

Tabaccheria Romani: via Popilia 5, Rimini (0541.742702)

Rimini Reservation: piazzale Cesare Battisti 1, Rimini (0541.51331)

I suddetti tagliandi potranno essere acquistati solo in prevendita, dunque entro le ore 19 di venerdì 30 novembre.



QUI FANO Intanto il ds del Fano Antonio Bocchetti puntualizza in una intervista al Corriere Adriatico: "Ci aspettavamo qualcosa di più, però quello che voglio dire è che ci siamo finiti insieme e insieme ne verremo fuori. Abbiamo l'obbligo di reagire e la nostra reazione deve essere forte, perché poi il tempo per recuperare è sempre meno- Dobbiamo essere più compatti e cercare di eliminare quegli errori che in alcune occasioni ci hanno fatto perdere punti per strada. Ora occorre essere efficaci più che belli, e avere un approccio agonistico un po' diverso rispetto a quello mostrato nelle ultime partite".E su mister Epifani: "Quando le cose vanno male si cerca sempre di trovare un capro espiatorio. E' molto facile, soprattutto nella nostra cultura, additare l'allenatore come primo responsabile e di conseguenza metterlo in discussione, ma onestamente per quanto ci riguarda qui abbiamo tutti delle colpe".