Natale delle Meraviglie: si accendono le luminarie. Baite, pista di ghiaccio e ospite Rudy Zerbi

Eventi

Repubblica San Marino

| 17:16 - 28 Novembre 2018

Procedono a ritmo serrato a San Marino gli allestimenti per regalare un Natale delle Meraviglie 2018 - 2019 carico di Emozioni e Stupore.



Tecnici e operai sono già al lavoro per accendere di Emozioni il Natale sammarinese con ben 10 chilometri di luminarie. L’accensione ufficiale delle luci che andranno a valorizzare anche le mura del Paese e che vantano una lunghezza totale corrispondente alla distanza che va da Dogana al centro storico, è programmata per oggi, mercoledì 28 novembre, alle ore 17,30 alla presenza del Segretario di Stato Territorio, Ambiente e Turismo Augusto Michelotti.



Gli allestimenti stanno procedendo anche a Campo Bruni Reffi, area nella quale farà bella mostra di sé il Dome delle Emozioni, una grande cupola trasparente di oltre 200 mq pensata per diventare il Regno dei Bambini.



Al suo interno, spazi per giocare e immergersi in laboratori creativi e di pasticceria e cucina, trasformarsi nell’area trucca-bimbi, scrivere e postare nelle Poste del Polo Nord la letterina al caro Babbo Natale, scattarsi selfie con un Babbo Natale in carne e ossa.



Nel Dome delle Emozioni oltre a laboratori di cucina e spettacoli di artisti di strada, si potrà assistere al meraviglioso spettacolo dell’Aurora Boreale: una magia che si ripropone tutti giorni dalle 16.30 alle 19.00 con effetti luce audio sorprendenti, che riportano alle atmosfere che si respirano in questo periodo dell’anno in Norvegia e in Finlandia. Il Dome delle Emozioni è una produzione esclusiva e unica per San Marino e che quindi può essere vissuta solo nella piccola Repubblica sul Monte Titano.



Nel Natale delle Meraviglie non poteva mancare l’albero simbolo di questa festività, l’abete, che a San Marino non sarà uno solo, ma saranno tantissimi e trasformeranno Piazza della Libertà, grazie alla tecnica di proiezione delle luminarie, in un maestoso bosco con imponenti alberi di Natale e neve in movimento… un vero e proprio Bosco delle Emozioni!



L’evento d’inaugurazione del Bosco delle Emozioni, domenica 9 dicembre alle ore 18.00, vedrà come ospite d’eccezione Rudy Zerbi, noto volto della TV.



Sono cominciati i lavori anche alla Cava dei Balestrieri, destinata a ospitare una grande pista di pattinaggio di 200 mq con magici giochi di luce sulla roccia che regalerà emozioni sul ghiaccio e sono già state posizionate, le baite in legno, 33 in totale tra Via Eugippo, Campo Bruno Reffi e Piazzale Cava Antica.



Sono in fase di completamento anche gli allestimenti del Presepe delle emozioni all’interno della Galleria Montale che diventa una vera e propria galleria d’arte con l’esposizione di tele rappresentanti celebri natività dal ‘300 al ‘900, passando da Giotto a Gaughin, Lotto e Chagall. La storia torna quindi a vivere in Galleria con il percorso multi-sensoriale lungo 40 metri da percorrere a piedi, ricco di raffigurazioni e la bellezza del soffitto che diventa una splendida e magica volta celeste.

Emozioni-Meraviglie è il fil rouge che caratterizza il Natale delle Meraviglie di San Marino che vanta dunque numeri importanti non solo in riferimento alle attrazioni e agli appuntamenti in calendario, ma anche in riferimento agli allestimenti.