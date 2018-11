L'Orchestra del Regio di Torino al Galli di Rimini per tre concerti in occasione della Sagra Malatestiana

Eventi

28 Novembre 2018

La 69/a edizione della Sagra Musicale Malatestiana di Rimini prosegue ospitando l'Orchestra e il Coro del Teatro Regio di Torino per tre concerti nell'appena riaperto Teatro Galli: il 30 novembre e l'1 dicembre alle 20.30 diretti da Manlio Benzi, i complessi della Fondazione lirica piemontese eseguiranno un programma dedicato a musiche di Verdi e Wagner.

La locandina, uguale per le due serate, comprende Preludi, Sinfonie e Cori tratti dalle opere Aida, La traviata, Macbeth, Don Carlo, Il vascello fantasma, Parsifal e Tannhäuser. Pagine celeberrime che permetteranno alle due compagini (il coro è preparato da Andrea Secchi) di dare sfoggio dell'alto livello tecnico e artistico ai quali i tanti anni di direzione stabile di Gianandrea Noseda li ha portati. Nella mattinata di sabato, la sola orchestra, guidata dal violinista Sergey Galaktionov, suonerà i quattro concerti per violino e orchestra dell'Op. 3 di Antonio Vivaldi, le celeberrime 'Quattro stagioni', affiancandoli a quelli, forse meno famosi ma non meno affascinanti, di Astor Piazzolla, le 'Cuatro estaciones porteñas', scritte dal compositore argentino tra tra il 1964 e il 1970.