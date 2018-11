Rimini, esercitazione antinquinamento al porto canale: Capitaneria pronta in caso di ‘sversamenti’

Attualità

Rimini

| 16:50 - 28 Novembre 2018

Esercitazione antinquinamento della Capitaneria mercoledì al porto canale di Rimini. L’operazione, denominata “Pollex 2018”, era finalizzata a testare le

procedure del “Piano operativo di pronto intervento locale per gli inquinamenti del mare da idrocarburi e da altre sostanze nocive” a seguito di un ipotetico scenario di sversamento in mare di idrocarburi (gasolio SIF) utilizzato per l’alimentazione delle unità da pesca, o per la rottura della cisterna dell’impianto di erogazione carburante, ubicato in

ambito portuale, causato da un cedimento strutturale.

L’attività, svolta sotto il coordinamento della Sala Operativa della Capitaneria di porto

di Rimini, ha avuto come principale obiettivo la verifica dell’attivazione della “catena di

allarme” in occasione di dichiarata “emergenza locale”, i tempi di attivazione del dispositivo navale e terrestre, nonché la capacità di far fronte alle articolate fasi di intervento, con particolare riguardo alla posa delle barriere galleggianti di contenimento degli idrocarburi, propedeutiche alla bonifica degli specchi acquei.

I risultati dell’operazione hanno confermato la prontezza ed efficienza dell’azione del

personale della Guardia Costiera, Autorità preposta alla tutela dell’ambiente marino e

costiero.