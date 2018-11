Novafeltria, 100 piante all’interno dell’area della biblioteca grazie a Rotary. Sabato l'inaugurazione

Attualità

Novafeltria

| 15:58 - 28 Novembre 2018

Sabato 1 dicembre alle ore 11.00 presso la sede della Biblioteca Comunale di Novafeltria, alla presenza del Sindaco Dott. Stefano Zanchini, dell'Assessore all' Ambiente e all'Urbanistica Avv. Morena Toni, del Governatore del Distretto Rotary 2072 Arch. Paolo Bolzani con la responsabile rotariana del progetto “Un albero per ogni rotariano” Arch. Aida Morelli e del Presidente del Rotary Club Novafeltria- Alto Montefeltro Sig.ra Antonella Bernacchioni, si terrà l'inaugurazione del primo intervento di sistemazione dell'area antistante l'edificio.

L'Amministrazione Comunale di Novafeltria ha aderito al progetto mondiale rotariano “Un albero per ogni rotariano” che prevede la piantumazione di 1.200.000 alberi nel mondo, finalizzato alla educazione ambientale, allo sviluppo di programmi e iniziative a tutela dell’ambiente.

E' stata scelta quale zona destinataria del progetto la Biblioteca Comunale di Novafeltria luogo attorno al quale costruire la comunità “luogo sociale”.

Questo primo intervento consistito nella messa a dimora di un centinaio tra piante, alberi e arbusti, è volto alla riqualificazione e alla conservazione ambientale dell' area di pertinenza alla biblioteca, per rendere gli spazi esterni piacevolmente fruibili per lo svolgimento di attività di incontri, laboratori e letture dedicati alla collettività in quanto questa Amministrazione crede fermamente che l'educazione ambientale passi sopratutto attraverso il vivere l'ambiente.

Nell'ottica di sensibilizzazione e di educazione ambientale sopratutto nei confronti dei giovani abbiamo coinvolto per la realizzazione di questo progetto l'Istituto Superiore Tonino Guerra indirizzo Costruzioni Ambiente Territorio, che ha collaborato con questa amministrazione provvedendo alla stesura del rilievo dello stato di fatto dei luoghi.