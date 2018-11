Rapina con spray urticante a Rimini, arrestate tre persone: erano complici della 43enne già arrestata

Cronaca

Rimini

14:19 - 28 Novembre 2018

Sono stati arrestati mercoledì mattina dalla polizia di Stato, i tre complici della rapinatrice armata di spray urticante che il 22 novembre sul bus 4 a Rimini avev aggredito un 39enne per prendergli l'orologio, con calci e pugni (QUI la notizia).

In carcere, su ordine del gip Vinicio Cantarini, tre uomini di 23, 31 e 43 anni che, stando alle indagini, avevano aiutato la donna, l'unica arrestata dagli agenti delle Volanti. I tre avrebbero anche dei precedenti di polizia specifici, oltre che per rissa.