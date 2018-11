Dopo i sold out ancora due repliche dello spettacolo 'La Giostra' al Mulino di Amleto

Eventi

Rimini

| 12:16 - 28 Novembre 2018

Dopo aver debuttato un mese fa con 3 repliche andate subito Sold Out, il 1° e 2 dicembre ritorna a grande richiesta al Mulino di Amleto Teatro Rimini lo spettacolo “La Giostra”, adattamento teatrale del film “The Place” di Paolo Genovese, in una messa in scena ideata e curata da Dino Di Pierro.

Gli otto protagonisti che si alternano senza sosta sul palco si trovano costretti a dover rispondere tutti alla stessa tragica domanda “fin dove saresti disposto a spingerti per ottenere quello che vuoi?” quando devono scendere a patti con un misterioso uomo.

Disprezzando, supplicando, implorando, esaltandosi o scagliandosi contro quell’uomo che chi gli sta chiedendo di compiere le azioni più deplorevoli per ottenere quello che disperatamente ognuno vuole, gli otto avventori del bar in cui si svolge la scena non posssono far altro che tornare sempre allo stesso punto, come in un giro ipnotico – appunto – di una giostra del luna park.

Lo spettacolo inchioda alle sedie gli spettatori in una trama articolata e piena di colpi di scena, in cui il ritmo è scandito dalla perfetta colonna sonora suonata dal vivo dal Dj Marco Kino Capelli: per il pubblico infatti è impossibile non entrare in forte empatia con quei personaggi combattuti in una incessante lotta tra bene e male che ognuno deve affrontare quando, per ottenere egoisticamente qualcosa (la salute dei propri cari, la felicità, una notte di sesso…), è costretto a un atto estremo. Come è impossibile non chiedersi chi è in effetti quell’anonimo uomo seduto sempre al solito tavolo di quell’anonimo bar: il diavolo, la coscienza o, per assurdo, un semplice assicuratore?

Gli attori (Dino Di Pierro, Lara Balducci, Stefania Tamburini, Matteo Giorgetti, Simona Rossi, Federico Galli, Olivier Gasperoni, Debora Grossi, Antonio Vanzolini), non tutti professionisti ma con esperienze decennali nei vari teatri e worksphop teatrali della zona, che rendono con particolare veridicità i personaggi in scena e le scelte registiche adottate, hanno fatto sì che già dopo il debutto del 27 ottobre scorso si creasse attorno a questo ambizioso progetto un entusiasta passaparola che ha aperto la strada a “La Giostra” per altre due date straordinarie il prossimo weekend.



Ancora pochi biglietti disponibili per la replica di Sabato 1 dicembre, mentre è più che Sold out la replica di domenica 2 dicembre.

Per info e prenotazioni contattare: info@mulinodiamletoteatro.com; 0541.752056; facebook: La Giostra spettacolo teatrale.