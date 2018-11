Cioccovisciola a Pergola, dal 7 dicembre il Natale più dolce tra tradizioni e bontà

Eventi

Marche

| 12:08 - 28 Novembre 2018

Un tris d’assi per il periodo più magico dell’anno: il cibo degli dei, il nettare rosso intenso e il diamante della terra. La proverbiale bontà del cioccolato e il sapore unico del visciolato di Pergola, si intrecciano con il profumo del tartufo bianco pregiato per un matrimonio all’insegna del gusto e della qualità.

Pergola in provincia di Pesaro e Urbino, uno de ‘I Borghi più belli d’Italia’, ospita il 7, 8, 9 dicembre la nona edizione della CioccoVisciola di Natale.

Un evento cresciuto anno dopo anno, che mette in vetrina le squisite eccellenze enogastronomiche della città, come il visciolato e il tartufo bianco pregiato, e la cioccolateria di qualità, grazie alla presenza dei migliori maestri cioccolatieri d’Italia.

L'accostamento del cioccolato con il visciolato, anche in questa edizione, sarà impreziosito dal diamante della terra perché Pergola è città del tartufo tutto l'anno.

Programma ricchissimo per una edizione speciale. Pergola infatti avrà il piacere e l'onore di ospitare la Fanfara dei Carabinieri che l’8, dopo la sfilata pomeridiana, si esibirà in serata nella splendida cornice del teatro.

L’inaugurazione dell’evento venerdì 7 con l’apertura del Christmas Village store interamente dedicato alla magia del Natale e della famiglia, all'insegna della tradizione. Nel cuore della CioccoVisciola il visitatore troverà lo store con le più belle decorazioni natalizie, presepi da collezione, alberi, luci, addobbi e una ricca scelta di idee regalo.

Per la gioia dei più piccoli il Villaggio di Babbo Natale, 500 mq di magia dove incontrare gli Elfi e Babbo Natale, spedire le letterine e divertirsi con laboratori, gonfiabili, animazione e musica. E nella Casa del Tartufo pregiato il profumo del diamante della terra: la CioccoVisciola conclude, infatti, le Fiere nazionali italiane dedicate al principe della tavola. In serata la CioccoCena di qualità e risate assicurate con Leonardo Manera.

La nona edizione chiuderà il sipario domenica 9 dicembre con la grande musica internazionale, protagonisti: Gospel Italian Singer e l’artista afro-britannica Emma O’Connor.

Accanto ai gioielli della tavola, come in tutti gli eventi ideati e promossi dalla Città di Pergola, brillano quelli dell’arte e della cultura. Una miscela unica, tra prodotti straordinari della nostra terra e un patrimonio storico-artistico di eccezionale valore, dai Bronzi dorati al centro storico medioevale e alle sue meravigliose chiese, che ha permesso a Pergola di entrare a far parte del prestigioso club de ‘I Borghi più Belli d’Italia’.

Come ogni anno e come per la Fiera Nazionale del Tartufo e le festività pasquali, Pergola, che ha ottenuto il riconoscimento di Città amica del turismo itinerante, ospiterà per l’intero fine settimana il raduno camper con partecipanti da tutta Italia e, domenica 9, la CioccoPedalata per un tour enogastronomico sulle vie del visciolato.

Pergola, con la sua squisita accoglienza, vi aspetta pronta a farvi vivere la magia e l’atmosfera del Natale all’insegna del gusto e delle tradizioni.

In audio il Sindaco di Pergola Francesco Baldelli