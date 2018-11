Inaugurata la pista di pattinaggio in piazza del Popolo: il Natale di Morciano entra nel vivo

Eventi

Morciano

| 12:03 - 28 Novembre 2018

Si alza il sipario sul Natale di Morciano di Romagna. Con il grande successo di pubblico riscosso dallo spettacolo di Monica Guerritore e l’apertura della pista di pattinaggio, è entrato ufficialmente nel vivo il programma di eventi che animeranno il capoluogo della Valconca fino al 6 gennaio prossimo. Nel weekend appena trascorso, tante famiglie e tanti bambini hanno affollato la centralissima piazza del Popolo per provare il brivido di una corsa sul ghiaccio o concedersi un pomeriggio di shopping nei negozi. Dal prossimo weekend ad accogliere i visitatori in piazza del Popolo ci saranno anche le casette del Villaggio delle Meraviglie, dedicate alla vendita di prodotti artigianali e dolciumi. Riflettori puntati anche su piazza Risorgimento, dove i bambini potranno divertirsi grazie ai giochi e alle attrazioni del piccolo luna park.

“Anche quest’anno Morciano ha indossato il suo vestito natalizio più bello – commenta Enrica Magnani, assessore alle Attività economiche –. Il ringraziamento non può che andare alle associazioni che ogni anno si adoperano per regalare al paese un mese di intrattenimento ed iniziative per grandi e piccini. In particolare ringrazio il consorzio Commerciamo per l’impegno e il lavoro svolto, i suoi soci e tutti i commercianti e le attività economiche della nostra cittadina”.

Ma le sorprese non finiscono qui. Nei fine settimana di dicembre le vie del paese si animeranno grazie a tre appuntamenti pensati appositamente per le famiglie. Si parte l’8 e il 9 dicembre con ‘Vivi il Natale’: in programma animazione e spettacoli per bambini e un ampio mercatino di prodotti tipici natalizi, artigianato ed enogastronomia. Dal 14 al 16 dicembre sarà invece la volta del ‘Festival dei sapori’; street food, birre artigianali, artisti di strada, mostra, degustazione e vendita di prodotti artigianali. Il 22 e il 23 dicembre tornerà, infine, l’appuntamento con ‘Vivi il Natale’.

Nel Natale morcianese non mancheranno gli eventi dedicati alla musica: dalla seconda edizione di ‘Nel Blu’ (concerto di beneficenza a favore dello IOR – Istituto Oncologico Romagnolo, che si terrà il 15 dicembre nell’auditorium della Fiera e vedrà salire sul palco i migliori artisti e musicisti della Valconca) al tradizionale concerto di Natale a cura del ‘Coro Città di Morciano’ (domenica 23 dicembre – Chiesa parrocchiale). Spazio anche alla cultura con “Volti e voci della mia gente”: spettacolo di arte, narrazioni e fotografie tratto dall’omonimo libro di Giancarlo Frisoni (il 7 dicembre presso la Sala ex Lavatoio). Da non dimenticare ‘Morciano in tombola’ (dal 6 dicembre al 6 gennaio al padiglione fieristico), ‘Natale in Musica’ (il 14 dicembre con l’orchestra Medie Frequenze dell’istituto comprensivo Valle Del Conca), l’addobbo degli alberi di Natale sotto i portici comunali con i bambini delle scuole dell’infanzia (il 7 dicembre a partire dalle 16.30), il ‘Trenino di Babbo Natale’ (il 24 dicembre) a cura del Gruppo Scout di Morciano, che sarà presente in piazza del Popolo con caldarroste e vin brulè l’1/2/8/9/15/16/22 e 23 dicembre.

I visitatori potranno concedersi una giornata di shopping senza stress grazie all’apertura del Parcheggio Ghigi nella centralissima via Roma (150 posti auto), gratuito, custodito e coperto nei seguenti weekend: 7/8, 14/15/16 e 22/23 dicembre.