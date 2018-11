Riccione, corso gratuito di web marketing: nuove strategie per la prossima stagione turistica

Attualità

| 11:56 - 28 Novembre 2018

Si replica il successo di InTour: dopo il primo appuntamento a Rimini arriva a Riccione il corso di web marketing dedicato al settore turistico.

Titanka! e RiminiBanca ripetono il format martedì 11 dicembre al Grand Hotel Des Bains a Riccione: sarà un evento di confronto e networking in cui conoscere nuove strategie e gli strumenti indispensabili per la prossima stagione turistica.

Il programma prevede la registrazione dei partecipanti dalle ore 14.30, seguirà l’intervento sul revenue management del consulente Gian Marco Montanari che illustrerà un approccio pratico sulla gestione delle tariffe: quali sono le leve per l'ottimizzazione del fatturato, come massimizzare l’occupazione anche e soprattutto in bassa stagione.

Dopo una pausa caffè si riprende il tema dell’innovazione con due interventi: il primo di Marco Baroni che presenta le opportunità della Marketing Automation e lo strumento Myrepley – Il sistema professionale di vendita camere; il secondo di Matteo Merlini, Referente Monetica RiminiBanca, che descriverà le dinamiche legate al POS & No Show - Solution, l'evoluzione dei sistemi di pagamento integrati nella piattaforma Myrepley per la tutela dal rischio frodi.

Chiuderà il pomeriggio Enrico Pozzi, presidente di Titanka! Spa con un intervento dedicato all’importanza dello strumento Myrepley per le strutture ricettive e come fare per attivarlo.

L’evento è gratuito ma per partecipare e assicurarsi un posto in sala occorre registrarsi tramite questo link I posti sono limitati!