Volley San Marino serie C, Titan Services ospita Modena, Banca di San Marino verso Bologna

| 11:50 - 28 Novembre 2018

Serie C maschile. Partita molto difficile quella di sabato prossimo al Pala Casadei per la Titan Services. L’Hipix Modena, allo stato attuale, è una delle concorrenti ai play-off; ha un solo punto in meno in classifica rispetto ai sammarinesi e viene da una serie consecutiva di quattro vittorie. “E’ una squadra importante con giocatori forti in tutti i ruoli. – Sottolinea coach Stefano Mascetti. – Sbagliano poco o niente e sanno tenere un livello tecnico di gioco molto alto per tutta la partita. Noi dovremo giocare in maniera diversa rispetto all’incontro di sabato scorso con il Ravenna. I bizantini li abbiamo sfidati sul piano tecnico costringendoli all’errore. Gli emiliani sono una squadra esperta e sanno bene che gli errori fanno parte del gioco. Dovremo spingere in battuta e fare certe cose a livello tattico. Come dico sempre, dobbiamo fare la partita senza aspettare l’errore dell’avversario ma essendo propositivi”.

CLASSIFICA. Conad San Zaccaria 18, Plastorgomma Sassuolo 15, Dinamo Bellaria 13, Titan Services 12, Hipix Modena 11, Cesena 8, Pagnoni Marignano 8, Spem Faenza 5, Carpi 3, Consar Ravenna 1, Foris Index Conselice 1, Cesenatico 1.

PROSSIMO TURNO (6^ giornata). Sabato 1 dicembre ore 18.30 a Serravalle: Titan Services – Hipix Modena.

Serie C femminile. Dopo tre sconfitte consecutive, la Banca di San Marino proverà a reagire nella trasferta di sabato prossimo a Bologna, contro il Pontevecchio, una squadra che sembra una diretta concorrente alla salvezza, con soli tre punti in più in classifica rispetto alle titane. “Andiamo a giocarci una partita nella quale la classifica la fa da padrona. – Ammette Fabio Palazzi, tecnico delle bancarie. - Dobbiamo provare a vincere, anche se siamo in trasferta e anche se avremo a disposizione la partita di ritorno per recuperare su di loro. Il momento non è felice ma da parte della squadra c’è la volontà di dare sempre il massimo sia in allenamento che in partita”.

CLASSIFICA. Fenix Faenza 17, Castenaso 17, Libertas Massavolley 15, La Greppia Cervia 15, Teodora Ravenna 12, Retina Cattolica 11, Claus Forlì 10, Flamigni San Martino 8, Maccagni Molinella 7, Pontevecchio Bologna 6, Gut Chemical Bellaria 4, Banca di San Marino 3, Rubicone In Volley 1.

PROSSIMO TURNO (8^ giornata). Sabato 1 dicembre ore 18 a Bologna: Pontevecchio Bologna - Banca di San Marino.

Nella foto: Stefano Mascetti.