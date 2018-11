Tonnellate di rifiuti amassati in un'area di 6mila mq a Santarcangelo: sequestro della Finanza

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 11:21 - 28 Novembre 2018

Sequestrata un'area di 6mila metri quadrati a Santarcangelo trasformata in deposito abusivo di rifiuti. Le Fiamme Gialle della Sezione Navale di Rimini sono intervenuti in una azienda che aveva adibito lo spazio a stoccaggio e deposito di diversi tipi di rifiuti speciali non pericolosi. Nel mucchio più di 15mila kg di inerti e 600 kg circa di imballaggi in plastica. Il rappresentante legale, operante nel mercato immobiliare, è stato denunciato per deposito incontrollato a mezzo abbandono di rifiuti.

"L’operazione di servizio si colloca nell’ambito delle più ampie attività di controllo

economico del territorio" si legge nella nota delle Fiamme Giale "esercitate sul territorio lungo la fascia costiera emiliano - romagnola dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Rimini,rivolte trasversalmente anche alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica."