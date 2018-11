Farmacia ospedaliera di Novafeltria aperta lunedì e venerdì. Si cerca personale per un terzo giorno

Attualità

Novafeltria

| 10:28 - 28 Novembre 2018

Per rispondere ai bisogni dei cittadini dell’Alta Valmarecchia, dal prossimo 3 dicembre i giorni d’apertura della Farmacia ospedaliera presso l’Ospedale “Sacra Famiglia” di Novafeltria, saranno il lunedì ed il venerdì, in quanto, come richiesto e condiviso con gli Enti locali di riferimento, l’attuale giornata d’apertura del mercoledì sarà sostituita dal lunedì.

Resta invariato l’orario di apertura dalle 9 alle 15:30.

Sono in corso le procedure di ricerca di personale nell’ottica di ripristinare, quando possibile, l’apertura del servizio su tre giornate (lunedì, mercoledì e venerdì).