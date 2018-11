Nuovo volo Ryanair da Rimini, nel 2019 rotta verso Budapest

Attualità

Rimini

| 10:13 - 28 Novembre 2018

Nuova rotta dall'aeroporto di Rimini verso l'Ungheria. Ryanair ha annunciato il lancio di un nuovo percorso Rimini-Budapest. Da aprile 2019 e per tutta l'estate il vettore low cost collegherà il Fellini con la capitale magiara. Ryanair sta mettendo in vendita biglietti da Rimini a partire da 24,99 euro per viaggiare tra aprile e settembre 2019, prenotabili fino alla mezzanotte di venerdì 30 novembre.

In totale, sull’aeroporto di Rimini, per la stagione estiva del prossimo anno Ryanair offrirà 4 rotte, per un totale di 60mila clienti trasportati. Oltre a Budapest da Rimini si vola anche per Londra, Varsavia e Kaunas.