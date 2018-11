Volley femminile, nel campionato Under 16 regionale la SGR-Grossi sconfitta 3-1 dall'Olimpia

Sport

Rimini

| 09:31 - 28 Novembre 2018

E' ripreso il campionato regionale Under 16 di volley femminile. La SGR-Grossi del Riviera Volley è caduta per 3-1 a Punta Marina contro l'Olimpia Teodora Ravenna per 3-1. Nel primo set le riminesi non sono entrate in partita, dominio assoluto dell'Olimpia (25-13); nel secondo grande equilibrio con l'SGR-Grossi che lotta fino alla fine distinguendosi in attacco e mostrando e più presenza in ricezione e difesa soprattutto nella seconda linea. Nel terzo parziale, con grande grinta, sulla scia del buona secondo set la squadra di Edo Nanni si aggiudica il parziale lasciando a 17 le rivali. Nel quarti, invece, la Olimpia Tedoora si esprime al meglio dimostrando di avere più esperienza: la squadra ravennate partecipa anche al campionato di serie D (25-16). In evidenza l'opposto Salgado, Pederboni al centro si è distinta in fase offnesiva, bene in attacco al rientro dopo un infortunio Semprini Cesari achd deve riprendere continuità a muro e in battuta.

RIVIERA VOLLEY: Ariano 3, Salgado 9, Forlani, Magi 5, Pederboni 9, Semprini Cesari 7, Evangelisti (libero). All. Edo Nanni