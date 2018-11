Scomparsa da tre anni, Laura Coste rintracciata a Londra: "Sto bene, non ho niente da dire alla mia famiglia"

Attualità

Rimini

| 09:09 - 28 Novembre 2018

Scomparsa nel nulla dal 2015 sarebbe a Londra in buona salute. Secondo il Corriere Romagna nell'edizione odierna, si troverebbe in Inghilterra Laura Coste la commessa riminese di cui non si hanno più notizie da tre anni. La ragazza sarebbe stata rintracciata dall'Interpol e avrebbe confermato di stare bene e di non voler entrare in contatto con i familiari.

Della vicenda se ne sono occupati anche le trasmissioni televisive: da "Chi l'ha visto" a "I fatti vostri" e oggi pomeriggio (mercoledì) la famiglia tornerà a parlare all'interno de "La vita in diretta" su Rai 1 verso le 17.

"Ci affidiamo alla giustizia che faccia il suo percorso" scrive la famiglia sui social "perché Laura non si è allontanta perché lo ha voluto lei ma è stata costretta... Abbiamo prove che stia lontano dalla famiglia contro la sua volontà."