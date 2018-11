La Scuderia Hf di Santarcangelo chiude la stagione, raduno auto d'epoca e giro turistico

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 08:47 - 28 Novembre 2018

A fine novembre si è conclusa l'intensa attività organizzativa della Scuderia Hf Club di Santarcangelo di Romagna, con la manifestazione denominata "Al Nido dell'Aquila",classico raduno per auto d'epoca; l'evento ha preso le mosse di buon mattino dal Bar "KM 0",posto nei pressi della località in provincia di Rimini,sede del club organizzatore;dopo colazione i partecipanti, ben allineati l'uno dietro l'altro, si sono diretti a Frontino, in provincia di Pesaro/Urbino, pittoresco paesino ricco di storia e caratterizzato da strette viuzze; in questa località si è proceduto alla visita del museo d'arte "Franco Assetto",dove sono disposte su tre piani, opere donate dall'eclettico artista torinese; dopo aver soddisfatto occhi e mente,ci si è diretti immancabilmente al ristorante " Il Torrione", per gustare un ricco menù,in una atmosfera di allegra convivialità.

Al termine del pranzo sono stati premiati, con bottiglie di vino del territorio, coloro che hanno partecipato al "rally fotografico", che prevedeva di inquadrare e determinare il nome di alcune località attraversate dalla carovana di vetture; questa particolare graduatoria ha visto primeggiare, Michele Abbruzzese, Fiat 500, seguito nell'ordine da Andrea Parma, Alfa Romeo GT Junior 1.3, Giuseppe Bellezza,Fiat 500, Giorgio Perazzini, Lancia Fulvia Berlina, Thomas Piccinini, Fiat 500 e Sergio Zaghini MGA, quest'ultimo a pari punti con Giampaolo Catrami, Fiat 500 e Werther Nanni, Alfa Romeo Duetto.