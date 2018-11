Truffa venditori di Rolex con orologi falsi, arrestato riminese a Savona

Cronaca

Rimini

| 06:32 - 28 Novembre 2018

Un uomo residente a Rimini, è stato arrestato dalla polizia di Savona con l'accusa di aver truffato numerosi privati che vendevano online orologi preziosi. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, teneva d'occhio le inserzioni online relative ai Rolex e proponeva ai proprietari uno scambio con orologi di valore maggiore che poi sostituiva con dei falsi. Processato per direttissima, ha patteggiato 10 mesi con la condizionale e l'obbligo di dimora a Rimini. Fatale l'ultima truffa a un savonese che aveva messo in vendita un Rolex. Il venditore, insospettito, ha trovato su YouTube un video in cui veniva raccontata una truffa simile. Ha avvisato la polizia che ha seguito lo scambio cogliendo in flagrante l'uomo dopo la sostituzione con un falso dell'orologio controllato da un gioielliere.