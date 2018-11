Biennale di Architettura di Venezia in mostra a San Marino alla Galleria Nazionale con "Urban Colors"

Attualità

Repubblica San Marino

| 06:26 - 28 Novembre 2018

La XVI Biennale di Architettura di Venezia prosegue a San Marino. Terminata nella sede originaria il 25 novembre e dedicata allo spazio, in particolare libero e gratuito, San Marino vi aveva sviluppato il tema presentando il titolo 'Urban Colors' nel proprio padiglione, per interrogarsi sul ruolo del colore nel rapporto tra architettura e ambienti urbani. Ora il confronto proseguirà alla Galleria nazionale di San Marino: i progetti presentati in Biennale verranno riallestiti nel Giardino dei Liburni dal 29 novembre 2018 al 6 gennaio 2019. L'evento "Urban Colors. La 16^ Biennale di Architettura di Venezia prosegue alla Galleria Nazionale San Marino", promosso tra gli altri dalla Segreteria di Stato per l'Istruzione e Cultura e dalla Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, sarà presentato giovedì 29 novembre con il segretario di Stato Marco Podeschi, il direttore degli Istituti culturali Vito Testaj, la coordinatrice progettuale della Galleria, Rita Canarezza, il curatore Vincenzo Sanfo.