Rimini, Italian Exibition Group ammessa alla quotazione in Borsa

| 06:22 - 28 Novembre 2018

Italian Exhibition Group, la società nata dalla fusione tra la Fiera di Rimini e quella di Vicenza, ha ottenuto da Borsa Italiana il provvedimento di ammissione alla quotazione. Lo comunica la stessa Ieg che presenterà, entro mercoledì, la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sul segmento Star di Piazza Affari. Il flottante richiesto ai fini della quotazione, viene spiegato, sarà ottenuto attraverso un collocamento istituzionale riservato ad investitori qualificati in Italia e istituzionali esteri e non è prevista alcuna offerta al pubblico indistinto in Italia e in qualsiasi altro Paese. Le azioni oggetto dell'offerta arriveranno, rispettivamente, da un aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria della società lo scorso 17 ottobre e dalla vendita di titoli da parte di Rimini Congressi e di Salini Impregilo. L'Offerta di vendita e sottoscrizione di azioni Ieg (Fiere di Rimini e di Vicenza) per la quotazione in Piazza Affari, riservata esclusivamente ad investitori qualificati in Italia e istituzionali esteri, inizierà mercoledì e proseguirà fino al prossimo 4 dicembre, con un intervallo di prezzo compreso fra 3,70 e 4,20 euro per azione. Sul piatto ci sono fino a 9,19 milioni di azioni, prive di valore nominale, derivanti da un aumento di capitale fino a 3 milioni di azioni e dalla vendita da parte di Rimini Congressi e Salini Impregilo di 5,39 milioni di titoli.