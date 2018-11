Volley C maschile, RomagnaBanca Bellaria sbanca Cesena 3-1. Terzo posto in classifica

Sport

Bellaria Igea Marina

| 21:29 - 27 Novembre 2018

La RomagnaBanca Bellaria completa il super poker battendo in trasferta il Cesena per 3-1 il quotato Volley Club, guidato in panchina dagli ex Fabio Forte e Valter Procucci.

I bellariesi mantengono quindi l'imbattibilità e issano a quota 13 punti. Nessuna variazione in testa alla classifica: guida sempre Atlas Santo Stefano con 18 punti (in 7 gare), seguita da Sassuolo con 15 punti (in 5 gare); terzo postoper Bellaria, seguita a ruota da San Marino (12 punti) e Spezzanese (11 punti).

"E' stata una partita durissima. La vittoria su questo campo è un risultato importantissimo sia per la classifica che per il morale: Cesena è una delle squadre più attrezzate del girone e strappare una vittoria piena in casa loro è stato fantastico – spiega coach Botteghi - Devo fare i complimenti ai nostri avversari perché a muro in particolare ci hanno limitato tantissimo e per due set abbiamo fatto una fatica bestiale a mettere giù la palla. C'è stato un momento, sul 17-20 del secondo set (e sotto 1-0 nei parziali), in cui non vedevo un risvolto positivo per l'esito del match. Poi ci siamo sbloccati e, una volta vinto quel set, abbiamo espresso un bel livello di gioco. Ancora una volta siamo stati parsimoniosi con gli errori (solo 23), elemento che rimarca il buon livello di concentrazione che riusciamo a esprimere in campo. Ora ci aspetta un altro derby, con il San Giovanni degli ex Cucchi, Tosi Brandi e Piovano, e poi un trittico di scontri diretti con le prime quattro della classifica".

Prossima sfida: derby contro San Giovanni in Marignano, guidato in panchina dall'ex Marco Piovano; anche in campo sono diversi i giocatori che hanno vestito la casacca bellariese: si parte dal capitano Yuri Bianchi (in B2 e B1), passando per i più giovani Nicola Cucchi e Lorenzo Tosi Brandi, protagonisti delle ultime stagioni. Sarà una gara dall'esito tutt'altro che scontato considerando anche che è i marignanesi possono contare nuovamente sullo schiacciatore Mair, un vero lusso per la serie C.

Il fischio di inizio è previsto per le ore 21 al Pala BIM di Igea Marina.

Tabellini

Volley Club Cesena - Dinamo Pallavolo Bellaria 1-3

Alessandri 1, Evangelisti 8, Bertacca 17, Mancinelli 8, Rossi 9, Diaz 6, Casali LIB, Sampaoli 1, De Rosa 10, Gentile ne, Ciandrini ne, Pivi ne. All. Botteghi.

Cesena: Muccioli 1, Venturini 16, Aldini 16, Perini 3, Nori 13, Bellomo 5, Pieri LIB, Sirri 7, Gherardi 1, Mazzotti 3, Orioli 2, Valeriani LIB2, Pizzinelli ne. All. Forte.

Parziali: 28/26, 23/25, 19/25, 20/25