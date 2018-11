Calcio D, Cesena e Forlì si rinforzano in difesa. Ecco Possenti e Viscomi. Per l'attacco è un rebus

Sport

Cesena

| 21:13 - 27 Novembre 2018

Il Forlì ha messo a segno un altro colpo: in difesa dopo Ferrario ecco il terzino Marcello Possenti, classe 1992, alto 1,90, ex Santarcangelo e negli ultimi due anni in serie C tra Reggina e Carrarese (27 e 32 presenze). Il ds Andrea Galassi è in attesa di capire se il Santarcangelo libererà Emmanuel Cascione e se in secondo luogo il Rimini punta davvero sul centrocampista gialloblu. Nelle ultime ore la pista biancorossa si sarebbe raffreddata.

Il Cesena ha preso il difensore di categoria Francesco Viscomi, nativo di Domodossola, classe 1991, ex Varese e Pro Sesto, ora in forza all'Este. E' arrivato intanto e si è allenato Davide Munari, esterno offensivo classe 2000 (foto da pag. fb del club). Il calciatore proveniente dal Torino ha iniziato a conoscere i suoi nuovi compagni e martedì ha svolto l’intera seduta a Villa Silvia. Per il centrocampo sfuma Jacopo Fortunato del Pineto, classe 1990, solo due settimane fa avversario dei bianconeri (12 presenze e 7 gol): è incedibile. Per l'attacco niente da fare anche per Wallid Cheddira, classe 1998, della Sangiustese: ritenuta alta l'offerta del club marchigiano. Non ancora perfezionato il trasferimento di Simone Tonelli al Cesena.

ste.fe.