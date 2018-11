Riccione, furto con spaccata in una tabaccheria di viale Veneto

Cronaca

| 20:39 - 27 Novembre 2018

Dopo i raid dei giorni scorsi, nella notte tra domenica e lunedì i ladri sono tornati in azione con una spaccata in tabaccheria sfruttando un oggetto contundente per aprirsi un varco mandando in frantumi la vetrata. Il colpo, su cui sono in corso indagini dei carabinieri, è avvenuto attorno alle 3.30 alla tabaccheria L'angolo" in viale Veneto a Riccione. Dai primi riscontri sarebbero stati rubati tabacchi e gratta e vinci. La banda dei ladri, era composta da almeno 3 persone, tutte col volto travisato. Nella foto: La tabaccheria visitata dai ladri.